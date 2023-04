LIVE buitenlands voetbal | Bekijk de tussenstanden en uitslagen in de topcompetities

Met samenvatting Afgang in Sevilla: Erik ten Hag met Manchester United keihard onderuit

Sevilla heeft Manchester United uitgeschakeld in de kwartfinales van de Europa League. De Spanjaarden versloegen de formatie van trainer Erik ten Hag met 3-0. Ze profiteerden vooral van verdedigende fouten van de Engelse topclub. Het eerste duel op Old Trafford was in 2-2 geëindigd.