LIVE buitenlands voetbal | Bekijk hier alle tussenstanden en uitslagen van vandaag

met video Bayern München is voor rust al klaar met Borussia Dortmund en herovert koppositie Bundesliga

Bayern München heeft in Der Klassiker voor rust geen spaan heel gelaten van de grootste concurrent in de Bundesliga. De thuisploeg hield zich nog in en won uiteindelijk met 4-2 van Borussia Dortmund. Daardoor grijpt Thomas Tuchel meteen in zijn eerste wedstrijd de koppositie met zijn nieuwe ploeg.