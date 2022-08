Live buitenlands voetbal | Borussia Dortmund voor tegen Leverkusen, ook Chelsea leidt

Speler van Napoli geschorst voor grap over match­fixing

De Italiaanse voetballer Gianluca Gaetano van Napoli is voor twee wedstrijden geschorst vanwege het maken van een grap over matchfixing in een WhatsAppbericht aan een andere voetballer. De Italiaanse voetbalbond heeft de 22-jarige middenvelder daarvoor gestraft.

5 augustus