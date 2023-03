LIVE buitenlands voetbal | De Vrij en Dumfries in basis Inter voor kraker tegen Juventus, blamage sterren PSG

Check hier de lotingen van Champions League, Europa League en Conference League

Feyenoord neemt het in de kwartfinales van de Europa League op tegen AS Roma, zo wees de loting vanmiddag uit. AZ, dat zich ten koste van Lazio plaatste voor de laatste acht in de Conference League, treft RSC Anderlecht. Ook werd vandaag de loting voor de Champions League verricht. Check hieronder alle wedstrijden in de Europese kwartfinales. De winnaars van de wedstrijden met een A erachter treffen elkaar in de halve finales. Datzelfde geldt voor de winnaars van de duels met een B erachter.