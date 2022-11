LIVE buitenlands voetbal | Frenkie de Jong in de basis van FC Barcelona op bezoek bij Osasuna

In de laatste week voor het WK wordt er deze week ook volop gevoetbald in de vijf grote buitenlandse competities. Is het niet in de bekercompetities dan wel in de Bundesliga, La Liga of de de Serie A. In deze widget houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden. Volg helemaal onderaan de hoogtepunten van CA Osasuna - FC Barcelona (aftrap 21.30 uur).