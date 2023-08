LIVE buitenlands voetbal | Frimpong goud waard voor Leverkusen, zege voor Van Dijk en Gakpo met Liverpool

Vandaag is er weer een vol programma in de vijf grote buitenlandse competities, de Bundesliga, La Liga, de Premier League, de Serie A en Ligue 1. Vandaag neemt Manchester United het op tegen Tottenham Hotspur en krijgt Borussia Dortmund bezoek van FC Köln. Wout Weghorst ontbrak vanwege spierklachten in zijn bovenbeen bij Hoffenheim, terwijl Jeremie Frimpong met een goal én een assist belangrijk was voor Bayer Leverkusen. Via onderstaande links blijf je op de hoogte van alle tussenstanden en ontwikkelingen.