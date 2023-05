LIVE buitenlands voetbal | Gündogan schittert voor Manchester City tegen Everton, Napoli op achterstand

Vandaag is weer een vol programma in de vijf grote buitenlandse competities, de Bundesliga, La Liga, de Premier League, de Serie A en Ligue 1. In dit artikel houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.

Premier League (Engeland)

• 15.00 uur: Brentford - West Ham United 2-0

• 15.00 uur: Everton - Manchester City 0-3

• 17.30 uur: Arsenal - Brighton & Hove Albion

Bundesliga (Duitsland)

• 15.30 uur: VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 0-0

• 17.30 uur: RB Leipzig - Werder Bremen

Primera Division (Spanje)

• Celta de Vigo - Valencia 1-2

• 16.15 uur: Elche - Atlético Madrid 0-0

• 18.30 uur: Real Valladolid - Sevilla

• 21.00 uur: Espanyol - FC Barcelona

Kluivert belangrijk voor Valencia

Justin Kluivert heeft met een treffer bijgedragen aan een belangrijke overwinning van Valencia bij Celta. Het vroege doelpunt van de 24-jarige Nederlander in Vigo werd na een uur nog ongedaan gemaakt door de Zwitser Haris Seferovic, maar invaller Alberto Marí bezorgde Valencia in de slotfase alsnog de drie punten: 1-2. Valencia is nog altijd niet zeker van lijfsbehoud in Spanje.

Valencia heeft vier wedstrijden voor het einde van de competitie 37 punten. Dat zijn er drie meer dan Getafe, dat op de achttiende plaats staat en daarmee op een plek die aan het eind van het seizoen degradatie betekent. Ook Almería, Cádiz en Real Valladolid zijn vlak boven de streep nog niet veilig.

Kluiverts doelpunt in de achtste minuut was zijn zesde in La Liga dit seizoen. De vleugelspeler wordt gehuurd van AS Roma. Kluivert maakte tegen Celta zijn rentree, nadat hij een maand aan de kant had gestaan met een hamstringblessure.

Serie A (Italië)

• Hellas Verona - Torino 0-1

• 15.00 uur: AC Monza - Napoli 2-0

• 15.00 uur: Fiorentina - Udinese 1-0

• 18.00 uur: Bologna - AS Roma

• 20.45 uur: Juventus - Cremonese

Ligue 1 (Frankrijk)

• Clermont - Olympique Lyon 2-1

• 15.00 uur: Montpellier HSC - FC Lorient 0-0

• 15.00 uur: Stade Brest - AJ Auxerre 0-0

• 15.00 uur: Stade Rennais - Troyes AC 2-0

• 16.30 uur: Toulouse - FC Nantes 0-0

• 17.05 uur: AS Monaco - Lille OSC

• 20.45 uur: Olympique Marseille - Angers SCO

Jupiler Pro League (België)

Play-offs voor kampioenschap

• Royal Antwerp FC - Club Brugge 3-2

• 18.30 uur: Royale Union SG - KRC Genk

Brugge kwam al in de tweede minuut op voorsprong. Noa Lang speelde zichzelf vrij met een mooie actie en gaf voor op Clinton Mata, die afrondde. Lang was in de 23ste minuut ook de aangever bij de 2-0. Hans Vanaken kopte een door de Oranje-international genomen hoekschop in het doel. Lang trok zich niets aan van de vele fluitconcerten van de tribune.



Vincent Janssen bracht tien minuten voor rust de spanning terug in de wedstrijd door raak te schieten na een afgeslagen vrije trap. In de loop van de tweede helft werd Antwerp steeds gevaarlijker, maar de kansen werden niet benut. Totdat de ingevallen Calvin Stengs de bal vijf minuten voor tijd bij de eveneens ingevallen Gyrano Kerk bezorgde. De voormalig speler van FC Utrecht schoot raak in de verre hoek. Het winnende doelpunt van Vermeeren viel uit een hoekschop.



Bjorn Meijer speelde de hele wedstrijd voor Brugge. Bij Antwerp werd Jurgen Ekkelenkamp na tachtig minuten gewisseld door Van Bommel.