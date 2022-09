LIVE buitenlands voetbal | Karsdorp met AS Roma op bezoek bij Udinese, ook actie in Spanje en Frankrijk

Loting Champions League | Ajax (en mogelijk PSV) kennen op 25 augustus hun tegenstan­ders

Op donderdag 25 augustus wordt in Istanboel de loting voor de groepsfase van de Champions League verricht. Ajax weet al dat het in pot 1 zit en daarmee een aantal Europese grootmachten ontloopt. Weet PSV zich in het tweeluik met Rangers FC ook te plaatsen, komt het in pot 4 terecht.

