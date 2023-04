LIVE buitenlands voetbal | Koploper Arsenal leidt ruim, Dumfries in de basis bij Inter, De Vrij op de bank

Messi geeft shirt en complimen­ten aan Cu­raçao-doel­man Room na hattrick en 100ste goal: ‘Droom die uitkomt’

Lionel Messi heeft zijn honderdste doelpunt gemaakt voor de nationale ploeg van Argentinië. De aanvoerder deed dat in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Curaçao door in de twintigste minuut de bal van zo’n twaalf meter in de verre hoek te schuiven.