LIVE buitenlands voetbal | Manchester City en Haaland maken gehakt van Burnley in kwartfinale FA Cup

Met video Pep Guardiola verklaart vroege wissel Erling Haaland bij Ci­ty-show: ‘Als hij er zes zou maken, zou zijn leven gaan vervelen’

RB Leipzig mocht na de 1-1 in eigen huis nog hoop hebben, maar in de terugwedstrijd tegen Manchester City was er geen houden aan voor de Duitsers. Vooral dankzij vijf treffers van een ontketende Erling Haaland werd het 7-0 voor Engelsen. En dus staan zij voor het zesde jaar op rij in de kwartfinale van de Champions League.