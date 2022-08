LIVE buitenlands voetbal | Marco Bizot krijgt zeven goals om oren, Spurs op bezoek bij Nottingham

Slachtof­fer getuigt hoe Benjamin Mendy haar in ‘panic room’ in 20 minuten drie keer verkracht­te

Opnieuw zijn er gruwelijke details aan het licht gekomen in het proces tegen de Franse voetballer Benjamin Mendy (28). Een van de slachtoffers vertelt in 20 minuten drie keer te zijn verkracht geweest in zijn ‘panic room’, waarbij Mendy de deur bedient via zijn vingerafdruk. ,,Hij zei: ‘vertel het aan niemand en je kan hier elke dag komen’. Alsof het een voorrecht was om seks te hebben met hem.”

