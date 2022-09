LIVE buitenlands voetbal | Peter Bosz leidt ruim met Lyon, Manchester City morst punten

Honkbal­plaat­je verpulvert recordbe­drag van ‘Hand van God’-shirt van Diego Maradona met miljoenen

Een honkbalplaatje van Mickey Mantle uit 1952 is zondag verkocht voor 12,6 miljoen dollar (12,68 miljoen euro). Het is daarmee het meest waardevolle verzamelobject uit de sport geworden dat op een veiling is verkocht.

