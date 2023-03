LIVE buitenlands voetbal | Pijnlijke middag Tottenham, Donyell Malen in de basis bij Borussia

Tottenham Hotspur beleefde een vervelende middag op bezoek bij hekkensluiter Southampton. Aanvaller Richarlison viel al na vijf minuten uit, waarna Tottenham ook nog een 1-3 voorsprong weggaf. Pedro Porro bracht Spurs in de lange blessuretijd van de eerste helft op voorsprong, maar in de eerste minuut na rust kwam Southampton op gelijke hoogte via Ché Adams. Via Harry Kane en Ivan Perisic liep Tottenham uit naar 1-3. Theo Walcott scoorde daarna en James Ward-Prowse bepaalde namens Southampton in blessuretijd de eindstand op 3-3. Arnaut Danjuma bleef de hele wedstrijd op de bank bij Tottenham, dat vierde staat met 49 punten.



Leeds United won met 2-4 van Wolverhampton Wanderers. Nederlanders Crysencio Summerville en Pascal Struijk vielen allebei vlak voor tijd in bij een stand van 2-3. Rasmus Kristensen, voormalig speler van Ajax, maakte de 0-3 namens Leeds United.



Bekijk hieronder alle uitslagen van de Premier League.