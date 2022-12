LIVE buitenlands voetbal | Tottenham verspeelt punten, Botman leidt met Newcastle

Na de wekenlange WK-stop is de bal vandaag weer gaan rollen in de Premier League. Ook in België staat een vijftal duels op het programma, met onder andere koploper Genk en kampioen Club Brugge in actie. In deze widgets zie je het programma, de tussenstanden, de uitslagen en de klassementen. Onderop vind je andere wetenswaardigheden.