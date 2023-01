LIVE buitenlands voetbal | Valencia direct na rust naast Real Madrid, Messi houdt zich rustig bij leidend PSG

Braafheid en Zuiverloon over mentale problemen in topsport: ‘Harry Maguire durfde zijn kinderen niet meer aan te kijken uit schaamte’

Mentale problemen in de topsport uit de taboesfeer halen. Dat is de missie van de oud-profvoetballers Edson Braafheid (39) en Gianni Zuiverloon (36). Morgen komt hun podcast Building Bridges online. ,,Geloof me: het doet wat met je om op tv te horen dat je er helemaal niets van kunt.’’

8 januari