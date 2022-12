LIVE buitenlands voetbal | Virgil van Dijk verdubbelt de voorsprong van Liverpool op Villa Park

Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola knikkeren Lineth Beeren­steyn uit Champions League

Oranje-internationals Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola hebben met Olympique Lyon het Juventus van Lineth Beerensteyn uitgeschakeld in de Champions League voor vrouwen. De Franse ploeg had in de laatste groepswedstrijd aan een 0-0 gelijkspel genoeg om door te gaan naar de volgende ronde.

21 december