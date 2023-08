LIVE Bundesliga | Bayern München zonder De Ligt op voorsprong in Bremen, assist van Kane op Sané

Eenvoudige redding voor Sven Ulreich

Marvin Ducksch gaat vol vertrouwen achter een vrije trap staan op 20 meter van het doel, maar Bayern-keeper Sven Ulreich kan de bal makkelijk uit de lucht plukken. Ulreich zal nog wel even op doel staan, want Manuel Neuer is nog altijd niet fit nadat hij in december vorig jaar zijn been brak tijdens het skiën, kort na de uitschakeling van Duitsland op het WK in Qatar.