LIVE | Calhanoglu zet Inter op voorsprong, drie Nederlanders in de basis bij Nice

Een bomvol programma in de Europese topcompetities met een aantal aantrekkelijke affiches, zoals Villarreal - FC Barcelona, Juventus - Atalanta Bergamo en VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund. Deze clubs komen vandaag in actie. Check de tussenstanden in ons voetbalcenter.