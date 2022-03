LIVE | Celta en Mallorca maken er feestje van

Oekraïne wil uitstel play-off WK voetbal tegen Schotland

De voetbalbond van Oekraïne heeft de voetbalbonden FIFA en UEFA verzocht de play-off in en tegen Schotland in de WK-kwalificatie uit te stellen. Dat heeft wereldvoetbalbond FIFA bevestigd. Het duel staat gepland voor 24 maart. De winnaar neemt het vijf dagen later op tegen Oostenrijk of Wales om een ticket voor het WK in Qatar. Ook in dat geval speelt Oekraïne een uitwedstrijd.

3 maart