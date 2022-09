LIVE Champions League | AC Milan dankzij Giroud op voorsprong, Celtic en Shakhtar in evenwicht bij rust

Alle uitslagen Champions League | Club Brugge vernedert Porto in eigen huis

Club Brugge heeft op bezoek bij Porto voor een flinke stunt gezorgd in de Champions League. De Belgen, met de Nederlandse linksback Bjorn Meijer in de basis, wonnen in Portugal met 0-4. Het andere duel in groep B tussen Bayer Leverkusen en Atlético Madrid eindigde in 2-0.

