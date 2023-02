LIVE Champions League | AC Milan leidt dankzij heldhaftige kopbal, Tottenham Hotspur kiest de aanval

Bay­ern-coach Nagelsmann probeert relletje met PSG in kiem te smoren: ‘Het was eerder zelfbe­scher­ming’

Zijn uitspraak over Kylian Mbappé viel niet goed in Parijs, maar volgens Julian Nagelsmann is hij verkeerd begrepen. ,,Het was geen aanval op PSG", aldus de coach van Bayern München.