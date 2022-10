LIVE Champions League | Barça hoopt nog, maar Denzel Dumfries wil dwarsliggen, Noa Lang weer eens in basis Brugge

De vijfde speelronde in de Champions League kan de nodige beslissingen brengen. Te beginnen in groep C, waar Inter zich kan plaatsen voor de knock-out-fase, wat ten koste zou gaan van FC Barcelona. Check bovenaan alle tussenstanden en uitslagen en volg hieronder de hoogtepunten van Inter - Viktoria Plzen, aftrap 18.45 uur. Om diezelfde tijd begint Club Brugge - Porto. De Belgen zijn al zeker van overwintering in de Champions League en beginnen met Noa Lang in de basis. Uiteraard houden we je ook van die wedstrijd op de hoogte.