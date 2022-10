LIVE Champions League | Bayern München laat Viktoria Plzen volstrekt kansloos, Marseille op dreef tegen Sporting

met samenvatting Ajax kan borst natmaken: Napoli komt in topvorm naar Amsterdam

Ajax kan de borst natmaken voor het tweeluik tegen Napoli, zeker na de eigen blamage zaterdagavond tegen Go Ahead Eagles. Napoli, de ontketende koploper van de Serie A, trok de topvorm van voor de interlandbreak door in de generale repetitie. Torino, met oud-Ajacied Perr Schuurs als invaller, was al na een helft gezien in het Stadio Diego Armando Maradona: 3-1.

