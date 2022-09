Live Champions League | Chelsea in de problemen in Zagreb, Dortmund domineert in eigen huis

Met video Erling Haaland staat al op negen na tweede hattrick in vier dagen, Liverpool wint in 98ste minuut

Erling Haaland is niet te stoppen. De 22-jarige Noor staat na vijf wedstrijden in de Premier League al op negen doelpunten. Vanavond maakte hij in 38 minuten al een hattrick namens Manchester City, dat met 6-0 won van Nottingham Forest.

