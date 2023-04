LIVE Champions League | Drie keer moet scheepsrecht worden voor Napoli tegen AC Milan

Cristiano Ronaldo ziet Franse coach ingewis­seld worden voor Kroaat bij Al-Nassr

De Fransman Rudi Garcia is niet langer coach van de Saudische club Al-Nassr, die sinds afgelopen winter de werkgever is van Cristiano Ronaldo. De club uit Riyad meldde in een korte mededeling dat het contract met Garcia in onderling overleg is ontbonden. Hij was sinds juli de hoofdtrainer.