LIVE Champions League | Fraaie kopbal oud-Feyenoorder Aursnes brengt hoop terug bij Benfica

Nieuwkoop nog in balans met Bakker en Frimpong, Amrabat wint ruim van Van den Brom

Bayer Leverkusen en Royale Union Saint-Gilloise zijn nog in balans na hun eerste duel in de kwartfinales van de Europa League: 1-1. De winnaar van het duel tussen de Nederlandse wingbacks neemt het in de halve finale op tegen AS Roma of Feyenoord.