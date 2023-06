LIVE Champions League | Gaat ‘het plan’ van Inter werken? City hapert in stroeve finale

met video Leuven neemt voetballer die met auto sporthal binnen­vloog in genade aan: ‘Hij had een flauwte’

Sofian Kiyine keert maandag terug bij OH Leuven. De 25-jarige middenvelder uit Luik vloog eind maart met zijn Mercedes een sporthal binnen en werd op non-actief gezet. Vandaag keek de Belgische voetbalclub, die Kiyine weer in genade heeft aangenomen, voor het eerst terug op het incident dat de hele wereld over ging. ,,Het ongeval was een gevolg van een flauwte”, zegt de club.