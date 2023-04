LIVE Champions League | Inter kan plaats in halve finale amper meer ontgaan na prachtgoal Barella

LIVE Champions League | Bayern München ontsnapt tegen Manchester City na intrekken rode kaart

Bayern München verloor vorige week met 3-0 van Manchester City. De Duitse topclub won überhaupt maar twee van de laatste zes wedstrijden. Ondanks de belabberde vorm hoopt de koploper van de Bundesliga nog op een wonder in de Champions League, waarin City-spits Erling Haaland dit seizoen al elf keer scoorde. Volg in ons liveblog de ontwikkelingen in de Allianz Arena.