LIVE Champions League | Kraker tussen titelverdediger Real Madrid en Manchester City in halve finale

Een prachtig affiche vanavond in de halve finales van de Champions League: Real Madrid - Manchester City. De thuisploeg is titelverdediger, terwijl de club van trainer Pep Guardiola nog altijd hunkert naar de eerste eindzege in het miljardenbal. Welk team verschaft zich een goede uitgangspositie voor de return van volgende week woensdag? De aftrap in Estadio Santiago Bernabéu is om 21.00 uur, in ons liveblog volg je alle ontwikkelingen.