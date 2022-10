LIVE Champions League | Kylian Mbappé doet Roger Schmidt pijn, rood en twee tegengoals voor AC Milan

met samenvatting Haaland slaat weer tweemaal toe in Champions League en gaat Suárez, Mané en Figo voorbij

De cijfers van Manchester City-spits Erling Haaland worden met de wedstrijd indrukwekkender. De Noor maakte tegen FC Kopenhagen in één helft alweer twee doelpunten, waardoor hij op zijn 22ste al op het duizelingwekkende aantal van 28 goals staat in de Champions League. Manchester City had geen kind aan de Denen (5-0). Bekijk hier een overzicht van alle andere CL-duels.

6 oktober