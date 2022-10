LIVE Champions League | Liverpool wil geen fout maken bij Rangers in groep van Ajax

Met samenvatting Peter Bosz wint weer niet met Lyon, Van Bommel pakt draad op met Antwerp

Royal Antwerp FC ging vorige week bij KV Kortrijk voor het eerst onderuit (2-1) in de Jupiler Pro League, maar het team van Mark van Bommel zal ook na speelronde 11 in de Belgische competitie koploper blijven. Antwerp won vanavond in het Bosuilstadion met 2-0 van Sint-Truiden.

