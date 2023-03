LIVE Champions League | Makkelie fluit Chelsea - Dortmund eindelijk op gang, snelle tegenvaller Duitsers

Met video Barça moet Robert Lewandow­ski missen, Xavi vindt Real Madrid favoriet in bekerkra­ker

FC Barcelona heeft niet de beschikking over Robert Lewandowski voor de eerste wedstrijd in de halve finale van de Spaanse beker, donderdag tegen Real Madrid. De Poolse spits kampt met een verrekking in zijn linkerhamstring en is niet opgenomen in de wedstrijdselectie.