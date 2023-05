LIVE Champions League | Manchester City en Real Madrid jagen in titanenstrijd op finale tegen Inter

AC Milan mét Rafael Leão nog vol vertrouwen tegen Inter: ‘Niemand denkt dat wij de finale halen’

AC Milan-aanvaller Rafael Leão is volgens trainer Stefano Pioli fit genoeg om in actie te komen tijdens de returnwedstrijd van de halve finale in de Champions League tegen Internazionale. De 23-jarige vleugelaanvaller miste door een dijbeenblessure de eerste wedstrijd, die AC Milan met 2-0 verloor.