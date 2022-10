Live Champions League | Manchester City met doelpuntenmachine Erling Haaland op bezoek in Dortmund

Champions LeagueDe Champions League is toegekomen aan de vijfde speelronde. Wie gaat er verder naar de knock-outfase van het miljardenbal, welke clubs vervolgen het Europese avontuur in de Europa League en wie zien we in het nieuwe jaar niet meer terug in Europa? Check bovenaan dit artikel de tussenstanden en uitslagen en volg hieronder in ons liveblog de kraker tussen Borussia Dortmund en Manchester City.