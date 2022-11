LIVE Champions League | Nkunku scoort al snel voor Leipzig, twee rake penalty's voor Real Madrid

In twee van de vier poules is het nog spannend welke twee ploegen doorgaan in de Champions League. In poule E kunnen AC Milan en RB Salzburg beide nog tweede worden. In poule F maken Shakhtar Donetsk en RB Leipzig dat uit in een onderling duel in Warschau. Juventus is in poule H al uitgeschakeld in de Champions League, maar strijdt nog met Maccabi Haifa voor plek drie. Volg alle wedstrijden hier live.