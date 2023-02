LIVE Champions League | Paris Saint-Germain en Bayern München strijden in CL-kraker van jewelste

Met samenvatting Marcus Rashford wéér goudhaan­tje voor Erik ten Hag en Manchester United

Manchester United blijft meedoen in de titelrace in de Premier League. De ploeg van Erik ten Hag won vanmiddag met 0-2 bij Leeds United, dat woensdag nog knap met 2-2 gelijkspeelde op Old Trafford. Op Elland Road sloegen Marcus Rashford en Alejandro Garnacho in de laatste tien minuten toe. United kan zich nu gaan richten op de confrontatie met FC Barcelona in de Europa League.