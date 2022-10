LIVE Champions League | Pech voor City: afgekeurde goal, gemiste strafschop én rood, Juve op achterstand

Met samenvatting Virgil van Dijk met Liverpool onderuit bij koploper Arsenal, achter­stand al veertien punten

Arsenal heeft de koppositie in de Premier League weer overgenomen van Manchester City. Het team van Mikel Arteta won in het Emirates Stadium in Londen met 3-2 van Liverpool, dat al veertien punten achterstand heeft na negen speelrondes.

9 oktober