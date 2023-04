LIVE Champions League | Schmidt heeft twee goals nodig met Benfica tegen Inter, geen wijzigingen in opstellingen

Pep Guardiola na 3-0 tegen Bayern München: ‘Ik weet maar al te goed dat ze er nog in geloven’

Manchester City-trainer Pep Guardiola denkt niet lichtzinnig over de return in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München. De Engelsen verdedigen woensdag in Duitsland een voorsprong van 3-0 uit de eerste ontmoeting.