LIVE Champions League | Uitgeschakeld Barça komt er niet aan te pas tegen Bayern, Napoli doet Rangers al vroeg pijn

Alle tussenstandenFC Barcelona is voor het tweede seizoen op rij uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. Vanavond komt het nog foutloze Bayern München, dat al zeker is van een ticket voor de achtste finales, op bezoek in Camp Nou. Frenkie de Jong staat in de basis bij Barça, Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui verschijnen bij de bezoekers aan de aftrap. Om 21.00 uur begint het duel, volg de ontwikkelingen hier in ons liveblog. Hierboven vind je alle tussenstanden in de Champions League. Bekijk hier alle doelpunten van vanavond.