LIVE | Cristiano Ronaldo op de bank bij kraker tussen Spanje en Portugal in Nations League

Ibrahimo­vic speelde zes maanden zonder kruisband om belofte na te komen: ‘Nog nooit zo geleden’

Zlatan Ibrahimovic heeft naar eigen zeggen de afgelopen zes maanden zonder voorste kruisband in zijn linkerknie gespeeld. De 40-jarige spits van AC Milan liet zich pas deze week opereren, enkele dagen nadat hij met de Milanese club kampioen van Italië was geworden. Het was de eerste landstitel voor Milan sinds 2011.

26 mei