LIVE | Danjuma debuteert bij Villarreal met gelijkspel, Atalanta zonder Nederlanders aan de leiding

Broertje van PSV'er Mario Götze ligt op intensive care met schedelba­sis­frac­tuur

16 augustus Felix Götze, het broertje van PSV-spelmaker Mario, ligt sinds gisteren in het ziekenhuis in Berlijn. De 23-jarige speler van FC Kaiserslautern liep in de uitwedstrijd bij Viktoria Berlin (4-0) in de Duitse 3. Liga een schedelbasisfractuur op bij een botsing.