LIVE | De Ligt terug in basis bij Juventus

Napoli gaat drie duels met afbeelding Maradona op shirt spelen

De Italiaanse voetbalclub Napoli gaat de komende wedstrijden in de Serie A met een afbeelding van Diego Maradona op het shirt spelen. De beeltenis van de Argentijnse legende is als een soort vingerafdruk op de voorzijde van het shirt geplaatst. Maradona overleed vorig jaar op 25 november. De Argentijn bezorgde Napoli in 1987 en 1990 de enige twee landstitels.

14:40