LIVE | Degradatiezorgen nemen toe voor Bournemouth, Arsenal en Everton op voorsprong

Transfermarkt geopend Beste handelshui­zen deze eeuw: Juventus verkocht voor 1,39 miljard, Ajax zestiende

19:34 Het transfergeweld barst vandaag in volle hevigheid los, met de officiële opening van de transfermarkt. Deze eeuw rolden er miljarden euro's over de toonbanken van het mondiale topvoetbal. Juventus is de club die het meeste geld incasseerde.