LIVE | Djavan Anderson maakt bij Juve basisdebuut in Serie A

Video's Laatste kans om Italiaanse titel­strijd ‘spannend’ te houden: wint Lazio wéér van Juventus?

14:24 Wordt de titelstrijd in Italië nog spannend of is het Juventus dat maandagavond (21.45 uur) het gat tot de concurrentie vergroot tot acht punten? Aan Lazio de schone taak om Juventus te verslaan en de Serie A spannend te houden. Iets waar de Romeinen de laatste jaren al goed in slaagden.