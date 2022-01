LIVE | Dolberg opent de score voor Nice, Kluivert en Rosario in de basis

Uitslagen van het voetbal op de Europese velden

Het Europese topvoetbal is weer op gang gekomen na de winterstop. Vandaag geen wedstrijden in de Premier League en Serie A, wel in de Bundesliga, La Liga en Ligue 1. Zo heeft FC Barcelona gespeeld en gaat Jasper Cillessen met Valencia op bezoek bij Real Madrid. Bekijk hieronder een overzicht van het programma in de buitenlandse competities.

8 januari