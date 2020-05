LIVE | Drie besmettingen bij Watford, toch geen wielerkoersen in Londen

Zo keren topvoetbal­lers na coronastop terug op het trainings­veld

11:46 In Italië was het gisteren en vandaag een dingetje: de nieuwe look van Cristiano Ronaldo, met de door zijn vrouw Georgina Rodriguez gevlechte knot. Na de baardloze Lionel Messi, de kale Anthony Martial en de pornosnor Cesc Fabgrègas zetten we de kapsels en baarden van een aantal bekende topvoetballers op een rijtje. Zo keerden de topvoetballers na de coronastop terug op het trainingsveld.