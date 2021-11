LIVE | Droomstart voor Portugal tegen Servië, Zlatan op de bank tegen Spanje

Video Kroatië wint waterbal­let en plaatst zich voor WK, Rusland en Noord-Macedonië play-offs in

Kroatië heeft zich geplaatst voor het WK 2022 in Qatar. De vice-wereldkampioen won bij een waterballet in Split met 1-0 van Rusland, dat daarmee van de eerste plek werd gestoten in groep H. De Kroaten kwamen door de zege op 23 punten na tien duels, een punt meer dan Rusland.

