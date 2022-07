LIVE | Duitsland heeft voorsprong op zak na pech in openingsfase

EK VrouwenvoetbalNa de ruime zege van Spanje op Finland (4-1) is het in poule B van het EK vrouwen de beurt aan Duitsland en Denemarken. Beide landen hopen op een goede start van het eindtoernooi. Volg de belangrijkste updates in ons liveblog.