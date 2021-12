LIVE | Duitsland maakt zich op voor kraker tussen Dortmund en Bayern München

Toch nog hoop voor Lewandow­ski? Spits krijgt mogelijk alsnog Gouden Bal van 2020

Robert Lewandowski gold voor velen als de favoriet om maandag de Gouden Bal in ontvangst te mogen nemen, maar de Pool zag tot zijn teleurstelling dat Lionel Messi er voor de zevende keer mee aan de haal ging. Het maakt het extra pijnlijk dat in 2020, toen Lewandowski met kop en schouders boven iedereen uitstak, vanwege corona geen Gouden Bal werd uitgereikt. Of komt daar alsnog verandering in?

1 december