LIVE EK-kwalificatie | Cristiano Ronaldo aast op treffer in recordinterland, Denen leiden tegen Finland

Met video Antonio Conte maakt zijn eigen Tottenham Hotspur met de grond gelijk: ‘Zijn hier gewend niets te winnen’

Tottenham Hotspur-coach Antonio Conte heeft zijn eigen ploeg met de grond gelijk gemaakt nadat zijn ploeg in de strijd om een ticket voor de Champions League punten liet liggen bij hekkensluiter Southampton. Het duel in het St. Mary’s-stadion eindigde in 3-3 na een 1-3 voorsprong voor Tottenham.